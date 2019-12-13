CANSU DERE (BANU)

Güçlü, akıllı, son derece çekici ve güzel bir kadın olan Banu, hayatı boyunca aşkı hiç tatmayan, erkeklerin dünyasında, silahların gölgesinde yaşayan bir kadındır. Ailesini kaybettikten sonra ömrünü kardeşi Şirin’e adamıştır. Kapalı Çarşı’nın en güçlü ailesi Karalı’ların mirası bugün Banu’nun elindedir. Babasının adına, ailesinin mirasına layık olmak için çalışan Banu için aile her şeyden önce gelir, en başta da kardeşi Şirin. Ama ilk defa önceliği değişecek, hayatına hesapta olmayan biri girecektir. Banu, hayatında ilk kez kendisi için bir şey isteyecektir: Ferhat’ı...