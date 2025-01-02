Ferdi Tayfur'un vefatının ardından sevenleri hastaneye geldi

Ferdi Tayfur hayranları ölüm haberinin ardından Antalya'daki hastanenin önüne akın etti. Hastane önündeki araçtaki Tayfur’a ait şarkıları dinleyerek gözyaşı döken Ayşegül Can, “Çok üzgünüz. Çocukluğumuzu kaybettik. Televizyonda izledik ama çocukluğumuzu tamamen kaybettiğimizi hissettim. Duyunca tüylerim diken diken oldu. Bütün anılarımızı kaybettik. Böyle bir sanatçı bir daha gelmeyecek. Böyle bir sanatçıyı kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Haberi duyunca yatağımızdan kalkıp pijamalarımızla geldik. Yolda ağlayarak geldik. Çok acı bir olay milletimizin başı sakosun" dedi.

REKLAM advertisement1 FOTO: AA REKLAM Haberi alınca 100 kilometre uzaklıktaki Korkuteli ilçesinden yola çıkan Deniz Yakut, Erhan Dalkıran ve Selçuk Aslan da hastane önüne gelerek araçlarında Tayfur’un şarkılarını dinledi. Yakut, “Ferdi Tayfur için biz her işimizi bıraktık buraya geldik. Ferdi Tayfur deyince bizde hayat duruyor. Kan lazım olunca gelip kan verdik. Kendisini çok seviyorduk Allah rahmet eylesin. Türkiye kaybetti, hepimiz kaybettik" diye konuştu.

FOTO: DHA Hastane önünde toplanan kalabalık ise ‘Ferdi Baba’ diye bağırarak Ferdi Tayfur’un şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Eline Kur’an-ı Kerim alan bir kadın ise hastane önünde Tayfur için Kur’an okuyarak bekledi. Tayfur’un bazı sevenleri ise araçlarıyla hastane önünden yüksek seste Ferdi Tayfur parçaları açarak geçti. FOTO: DHA İSTANBUL’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK Diğer yandan Tayfur’un cenazesinin İstanbul’a gönderileceği ve orada defnedileceği öğrenildi.