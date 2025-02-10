Ferdi Tayfur'un vasiyeti mahkeme salonlarına taşınıyor

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un 2 Ocak’taki vefatının ardından merhum sanatçının müzikal mirası kadar maddi mirası da tartışma konusu oldu. Aile içinde kalmayan tartışmanın ardında, Ferdi Tayfur'un vefatından öncesine dayanan bazı olayların yattığı anlaşılıyor.

Sanatçının, Marmaris 1. Sulh Mahkemesinden alınan veraset ilamına göre; geride 6 mirasçısı olduğu ortaya çıkmıştı:

Eski Eşi; Zeliha Tayfur

Oğlu; Timur Turanbayburt

Oğlu; Ferdi Taha Tayfur

Kızı; Tuğçe Tayfur Aydın

Kızı; Tuğba Diniz

Kızı; Funda Doğrul

Zeliha Tayfur

ASIL SERVETİN AKIBETİ NE OLDU?

Ferdi Tayfur’un bilinen en değerli taşınmazları ve telif haklarının da vasiyetnameye konu edilmemesi de tartışmayı yakından izleyenlerce şaşırtıcı bulunuyor. Özellikle vefatına kadar yaşadığı Marmaris’te ‘Ada’ olarak bilinen deniz kenarındaki evi ve arsasıyla banka hesapları, taşınmaz ve teliflerden elde edilen gelirlerin toplandığı ve kendisinin yaşamı süresinde harcama yaptığı banka hesapları, kiralık kasalarının akıbeti bilinmiyordu.

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“BABADAN UZAKLAŞTIRMA ÇABASI” MI?

Aile içi tartışmaları yakından takip edenler, Ferdi Tayfur’un yüksek şeker nedeniyle felç geçirdiği 2011 yılını anımsatıyor. Bu tarihten sonra yeğen Nilüfer Gözalıcı’nın, Ferdi Tayfur’u, Necla Nazır'dan doğma kızı Tuğçe Tayfur Aydın’dan uzaklaştırmaya çalıştığı öne sürülüyor. Öyle ki Ferdi Tayfur’un 06.04.2018 tarihli bir vasiyetnamesiyle müzik eserlerinin bütün telif haklarını, kendisine vasiyet etmesini sağladığı da dile getirilmişti. Bu vasiyetname henüz açılmadan, telif haklarını yöneten şirketin de aynı kişiye devredildiği öne sürülmüştü.

“BAKIM SÖZLEŞMESİNİN” ARDINDAN

Başka bir iddiaya göre de; geçen yıl mayıs ayında yapılan “ölünceye kadar bakım sözleşmesi” ile Nilüfer Gözalıcı, denize sıfır koyda bulunan ev ve arsadan oluşan adanın kendisine bırakılmasını; Marmaris’te bulunan çok değerli bir taşınmazı ve Yalova’da bulunan ayrı bir taşınmazı oğlu Emirhan’a, Yalova’da bulunan bir diğer villayı kızı Buse’ye vasiyet edilmesini sağladı. Gözalıcı, yine Yalova’da bulunan bir diğer villayı da Ferdi Tayfur'un oğullarından Ferdi Taha Tayfur’a vasiyet ettirdi. Yalova’daki bir başka villanın da Şirin Gözalıcı’ya bırakılmasıyla Ferdi Tayfur’un bütün değerli taşınmazlarının, kendisiyle miras bağı bulunmayan Nilüfer Gözalıcı ve yakınlarına aktarılmaya çalışıldığı yorumlarına neden oldu.