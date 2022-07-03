Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Partizan maçı sonrası Ferdi Kadıoğlu, "Kısa bir tatilin ardından döndüm ve çalışmalara başladım. İlk antrenman benim için çok zordu. Jorge Jesus, çok talepkar ve zorlu bir teknik adam. Onun kafasında planlar var ve bizden farklı şeyler yapmamızı istiyor, bunu da sahada görüyoruz" dedi.

Önde baskı yaptıklarını ve rakip sahada çok fazla top kapıp, 3. bölgede tehlike ürettiklerini söyleyen milli futbolcu, "Sanırım takımdaki en eski futbolcu benim, burada 4 sezonu tamamladım, o yüzden de kaptanlık Pazubendini taktım. Benim için gurur verici bir şey. 7 numarayı da giymek benim hayalimdi burada" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli oyuncu Dinamo Kiev maçıyla ilgili olarak da, "En iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor Dinamo Kiev maçına. Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyoruz, iyi planlarımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.