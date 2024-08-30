Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu! 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu sorusu yanıt buldu. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakiplerinin belli olacağı 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Sarı lacivertlilerin eşleştiği takımı merak eden taraftarlar ''UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Eşleşmeler ve maç programı da araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri...
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2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 30 Ağustos Cuma bugün yapıldı. Sarı-lacivertlilerin lig aşamasında karşılaşacağı rakipleri bugün canlı yayında açıklandı. Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen çekiliş sonrası temsilcimizin rakipleri araştırılıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? İşte Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri hakkında detaylar…
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2024-2025 UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI!
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 30 Ağustos 2024 Cuma günü yani bugün gerçekleştirildi.
Saat 14.00'te başlayan kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da yapılan kura çekimi yapıldı.
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FENERBAHÇE HANGİ TORBADAN KURA ÇEKİMİNE KATILDI?
Fenerbahçe, kura çekiminde 2. torbada yer aldı. Avrupa Ligi'nde değişen formatla birlikte takımlar her torbadan 2 takımla lig aşamasında mücadele edecek.
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FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ KİM OLDU?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
Sarı lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag, Manchester United, Lyon, AZ Alkmaar, Union Saint-Gilloise, Midtjylland, Atletico Bilbao ve Twente ile eşleşti.
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Fenerbahçe'nin kendi evinde oynayacağı maçlar:
Manchester United
Lyon
Union
Athletic Bilbao
Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı maçlar:
Slavia Prag
AZ Alkmaar
Midtjylland
Twente
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İŞTE YENİ FORMAT
UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabında birbirleriyle eşleşemeyecek.
Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek. İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.
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36 TAKIMLI LİG MAÇLARI NASIL OYNANACAK?
- Takımlar katsayı puanına göre 4 torbaya ayrılacak
- Takımlar kendi torbası da dahil olmak üzere 2'şer takımla eşleşecek
- Toplamda 8 farklı takıma karşı mücadele edecek ekipler; bu müsabakaların 4'ünü evinde, 4'ünü deplasmanda oynayacak
- 8 hafta sonunda ligi ilk 8'de bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek
- Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, iki ayaklı play-off oynayacak. Bu eşleşmenin galipleri, ligi ilk 8'de bitiren takımlar ile son 16 turuna çıkacaklar.
- 25 ile 36. sıralardaki takımlar için grup aşamasındaki gibi bir alt kupadan yola devam etme şansı olmayacak ve bu takımlar Avrupa'ya veda edecek
- Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek