Transfer için çalışmalarını hızlandıran ve önümüzdeki sezon güçlü bir kadroyla zirveyi hedefleyen Fenerbahçe’de hedef Ankaragücü forması giyen Konrad Michalak. Devre arasında Rusya’nın Grozny takımından kiralık olarak Başkent temsilcisine gelen 22 yaşındaki futbolcu, özellikle süratli yapısıyla dikkat çekiyor. Süper Lig’de Onyekuru ve Garry Rodrigues’le birlikte en hızlı 3 isimden birisi olarak gösterilen Michalak, sarı-lacivertlilerde bu sezon hayal kırıklığı oluşturan Garry Rodrigues’in yerine düşünülüyor. Devre arasında Ankaragücü’ne transfer olup ilk 11’in değişilmezi olan genç futbolcu, forma giydiği 12 mücadelede 3 asist yaptı. Michalak, bu 3 asistin 2’sini Ankaragücü’nün Fenerbahçe’ye karşı 2-1 kazandığı karşılaşmada gerçekleştirdi.
GALATASARAY DA İLGİLENİYOR
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Konrad Michalak’la ilgilenen bir diğer kulübün Galatasaray olduğu da öğrenildi. Ligde hafta sonunda Ankaragücü, Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederken, Başkent ekibine penaltıya kazandıran isim Michalak olmuştu. Geride kalan sezonlarda Bruma, Rodrigues ve Onyekuru gibi süratli futbolcuları kadrosunda barındırarak başarılı sonuçlara imza atan sarı-kırmızılılar, Onyekuru’nun Monaco’ya dönmesinin ardından bu tipte bir futbolcu arayışına girmişti. Galatasaray aradığı ismi çok uzakta bulmadı ve Ankaragücü forması giyen Michalak’ı gündemine aldı. Bonservisi Rusya’nın Grozny takımında olan Michalak’ın opsiyon maddesi ise Ankaragücü’nde bulunuyor. Ankaragücü sezon sonunda ligde kalmayı başarırsa, Ankaragücü’nün opsiyonu kullanması bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!