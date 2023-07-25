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        Haberler Futbol Fenerbahçe - Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe - Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Geçtiğimiz sezonu ligi 2. tamamlayarak UEFA Konferans Ligine katılmaya hak kazanan Fenerbahçe, Avrupa macerasına 2. ön eleme turu ile başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu kapsamında Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak. Maç öncesi, "Fenerbahçe - Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe - Zimbru maçı hakkında öne çıkan detaylar...

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        Giriş: 25.07.2023 - 21:54
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        • 1

          Fenerbahçe - Zimbru maçı için nefesler tutuldu. Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya geleceği Zimbru maçı için hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü. Yeni transferleri ve hocası ile birlikte sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de hedef UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalabilmek. Peki, "Fenerbahçe - Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Zimbru maçı tarihi, saati ve muhtemel 11'ler...

        • 2

          FENERBAHÇE ZIMBRU MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe Zimbru maçı 26 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'de oynanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE ZIMBRU MAÇI HANGİ KANALDA?

          Fenerbahçe Zimbru maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

          Sarı lacivertlilerin kadrosunda yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln, Emre Demir, Nazım Sangare ve transfer görüşmeleri için Almanya'ya giden Szalai de listede yer almadı.

        • 5

          Kaleci: Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz

          Defans: Serdar Aziz, Luan Peres, Gustavo Henrique, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde

          Orta Saha: Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci

          Forvet: Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun

        • 6

          FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

          İrcan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz, Luan Peres, Ferdi, Ryan Kent, Mert Hakan, Szymansksi, İrfan Can, Dusan Tadic, Edin Dzeko

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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