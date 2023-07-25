Fenerbahçe - Zimbru maçı için nefesler tutuldu. Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya geleceği Zimbru maçı için hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü. Yeni transferleri ve hocası ile birlikte sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de hedef UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalabilmek. Peki, "Fenerbahçe - Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Zimbru maçı tarihi, saati ve muhtemel 11'ler...