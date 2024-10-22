Fenerbahçe, Zenit'le karşılaşacak

Fenerbahçe, Zenit ile özel maçta karşılaşacak
Fenerbahçe, Rus temsilcisi Zenit ile kasım ayında liglere verilecek milli arada özel maçta karşı karşıya geleceğini açıkladı.
Giriş: 22.10.2024 - 14:47 Güncelleme: 22.10.2024 - 14:47
Fenerbahçe, liglere verilecek milli arada Zenit ile özel maçta karşılaşacağını açıkladı.
15 Kasım Cuma günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Maçın bilet satışları ve yayınlanacağı mecra ile ilgili resmi bilgilendirmenin önümüzdeki günlerde yapılacağı aktarıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ