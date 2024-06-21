Fenerbahçe, Zenit forması giyen Mateo Cassierra nabız yokladı!

REKLAM advertisement1

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, takımın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la sözleşme yenilendiğini ve Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'la da 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Hücum hattını da güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertlilerin, Zenit forması giyen Mateo Cassierra ile ilgilendiği belirtildi. Rus kaynaklara göre Fenerbahçe, Cassierra için nabız yokladı.

1997 doğumlu Kolombiyalı futbolcu Mateo Cassierra geçtiğimiz sezon Zenit forması ile çıktığı 38 maçta 24 gol attı ve 8 asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre Mateo Cassierra güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.