Fenerbahçe'ye Attila Szalai'den dev bonservis!

Başkan Ali Koç, dün yaptığı açıklamada, takımda önemli ayrılıklar yaşanabileceğini belirterek "Tabi transfer yapmak kadar satmak da önemli. Elimizdeki futbolculara gerek Almanya'dan gerek Amerika'dan gerek Orta Doğu'da gerek Avrupa'da değişik oyuncularımıza yüksek derecede ilgi var. O da bizi sevindiriyor. Çünkü sadece almakla olmaz, satmanız da lazım. Bu sene tahminim, 45-50 milyon Euro bandında satış yaparız diye düşünüyoruz. İnşallah kısmet olur." diye konuşmuştu.