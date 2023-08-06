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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Tete derbisi! - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Tete derbisi!

        Fenerbahçe ile Galatasaray, Zaha'nın ardından Tete transferinde de karşı karşıya geldi. İsmi ilk olarak Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı futbolcu Tete'nin Galatasaray ile görüştüğü ve transferinin bitme aşamasında olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2023 - 11:13
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          Adı Fenerbahçe ile anılan Tete'nin transferinde Galatasaray'ın da devreye girdiği iddia edildi.

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          Goal Brezilya'dan Raisa Simplicio'nun haberine göre; Brezilyalı futbolcu, Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde ileri bir düzeye geldi.

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          Shakhtar Donetsk ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan sağ kanat hücumcusunun, Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın olduğu ileri sürüldü.

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          Haber detayında Tete'nin temsilcileriyle sarı kırmızılı yönetimin görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.

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          Geçen sezonun ilk yarısını Lyon'da, ikinci yarısını ise Leicester City'de kiralık olarak geçiren Brezilyalı yıldız, forma giydiği 33 maçta 7 gol atarken, 5 kez de asist yaptı.

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          TETE KİMDİR?

          Futbola ülkesinin takımı Gremio'da başlayan Tete, Şubat 2019'da 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Ukrayne ekibi Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Daha sonra sırasıyla Olimpik Lyon ve Leicester City'ye kiralanan Tete, sezon sonunda Shakhtar ile sözleşmesini feshederek boşa çıktı.

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