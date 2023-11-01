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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve biletler satışa çıktı mı? FB TS maçı biletleri ne kadar ve kaç TL? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve biletler satışa çıktı mı?

        Süper Lig'de 11. hafta mücadeleleri için geri sayım başladı. Söz konusu haftada lider Fenerbahçe evinde, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen ezeli rakibi Trabzonspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Söz konusu karşılaşmaya kısa bir süre kala futbolseverler için; maçın günü, saati, biletleri ve muhtemel 11'lerine dair ilk bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 11:23 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:23
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        • 1

          Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşması için nefesler tutulmuş durumda. Sezona 10'da 10 yaparak kusursuz bir başlangıçla başlayan Fenerbahçe ile yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıkış arayan Trabzonspor, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği mücadele hakkında detaylar...

        • 2

          FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşması 4 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          MUHTEMEL 11'LER

          Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

          Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Rayyan Baniya, Batista Mendy, Eren Elmalı, Stefano Denswil, Mehmet Can Aydın, Berat Özdemir, Edin Visca, Trezeguet, Abdülkadir Ömür, Paul Onuachu

        • 4

          FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

          Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin biletlerinin 1 Kasım Çarşamba günü satışa sunulması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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