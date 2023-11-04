Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lige istediği gibi başlayamayan ve 8. hafta sonunda Nenad Bjelica ile yollarını ayırarak eski teknik direktörü Abdullah Avcı'yı göreve getiren Trabzonspor ise Kadıköy'de tarihi galibiyet peşinde. Rakibini son olarak 26 yıl önce deplasmanda mağlup eden bordo-mavililer, Kadıköy'deki galibiyet hasretine bu akşam son vermek istiyor.