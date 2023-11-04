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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Trabzonspor Haberleri

        Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev buluşmada Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Bu sezon ligde oynadığı 10 maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ezeli rakibini devirerek hem serisini hem de liderliğini sürdürmek istiyor. Sezona kötü başlayan Trabzonspor da güçlü rakibini mağlup ederek taraftarını sevindirmeyi amaçlıyor. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İki takımın muhtemel 11'i ve maça dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.11.2023 - 10:12 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:12
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da toplamda oynadığı 19 maçı da kazandı.

        • 2

          Ligde geride kalan 10 maçtan da galibiyetle ayrılan ve 30 puan toplayan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor.

        • 3

          Lige istediği gibi başlayamayan ve 8. hafta sonunda Nenad Bjelica ile yollarını ayırarak eski teknik direktörü Abdullah Avcı'yı göreve getiren Trabzonspor ise Kadıköy'de tarihi galibiyet peşinde. Rakibini son olarak 26 yıl önce deplasmanda mağlup eden bordo-mavililer, Kadıköy'deki galibiyet hasretine bu akşam son vermek istiyor.

        • 4

          FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Fenerbahçe ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek karşılaşma bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

        • 5

          FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

          Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş önemli müsabakada yer almayacak.

        • 6

          TRABZONSPOR'DA 2 İSİM YOK

          Trabzonspor'da ise 2 futbolcu Fenerbahçe karşısında takımı yalnız bırakacak. Bordo-mavililerde sakatlıkları süren Hüseyin Türkmen ve Joaquin Fernandez dev maçta forma giyemeyecek.

        • 7

          FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

        • 8

          Livakovic

        • 9

          Osayi-Samuel

        • 10

          Samet

        • 11

          Oosterwolde

        • 12

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        • 13

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        • 14

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        • 15

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        • 16

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        • 17

          Tadic

        • 18

          Dzeko

        • 19

          TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

        • 20

          Uğurcan

        • 21

          Mehmet Can

        • 22

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