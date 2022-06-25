Fenerbahçe: 1 - Tirana: 0

(9' Berisha)

FENERBAHÇE: Ertuğrul, Osayi, Lemos, Serdar, Novak, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Bruma, Lincoln, Berisha

TİRANA: Bekaj, Tosheivski, Najdovski, Behiratche, İsmajlgeci, Aleksi, Limaj, Totre, Xhixha, Seferi, Devid