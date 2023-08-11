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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, TRT Spor'a verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"BEKLENTİ ÇOK YÜKSEK"

"Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz, bu sene 3 kulvarda da başarılı olmak, kupalar kazanmak. Camiamızı ve taraftarımızı mutlu etmek için buradayız. Tam gün mesaiye devam ediyoruz. Önce iş bizde. Önce sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım. Camianın evladı olmak kolay değil. Beklenti çok yüksek, Taraftarı mutlu etmek için her şeyi üretmeye çalışıyorum. Pazar günü, muhteşem taraftarımızın önünde iyi futbol oynayıp lige iyi başlamak istiyoruz. İlk maçlar önemlidir. Bunun bilincindeyiz''

REKLAM "ARTIK TRİBÜNE GİTMEK MECBUR OLDU" "Ben bazı şeyleri çok fazla abartmayı seven bir insan değilim. Maçtan sonra futbolcular, taraftarla sevincini paylaşsın, ben odama çekilirim. Maçtan önce de odamda maça konsantre olurum. Onlara yoğunlaşırım. 1-2 maç önce de haber göndermişler, oyuncularımı motive etsinler, onların hakkıdır diye gitmedim. Artık gitmek mecbur oldu. Kırmak istemediğim için çıktım, onları mutlu etmek için onlarla birlikte oldum. Bana gösterdikleri sevgi ve saygı için teşekkür ediyorum."

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ VERMEK İSTİYORUM" "Taraftarımızın bana olan sevgisi, inancından dolayı çok mutluyum. Şampiyon olmak, kupalar kazanmak, iyi mücadele etmek, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan bir takım yaratarak onların bu sevgisine karşılık vermek istiyorum. Elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum mesajını vermek istiyorum." "HEMEN TEPKİ KOYMAMAK LAZIM" ''Taraftarımızın, bazı oyunculardan beklentileri yüksek olabiliyor. O oyuncular da hata yapınca, nasıl hata yapabilir diye oluyor tepkiler. Birkaç yıldır şampiyon olamadığımız için de beklentiler çok yüksek. Biz de bir an önce şampiyon olmak istiyoruz ama hemen olmuyor. Bu, birlikte mücadele ederek olacak bir şey. Hemen bir tepki koymamak lazım. Daha sabırlı olmamız lazım. Böyle olursa, bazı şeyleri daha rahat aşabileceğimizi görecekler. Bu oyun üzerine koyarak devam edecek.''

"TADIC VE DZEKO'NUN İLETİŞİMİ ÇOK İYİ" ''İletişim çok önemli. Bizim taktik disiplinin başında iletişim geliyor. Bu iletişimi sağlayan Tadic ve Dzeko'dan başlıyor. Dzeko'nun iletişimi çok iyi. Zajc'ın iletişimi çok iyi. Bunlar oyunda olunca herkesi yönlendiriyorlar. Her antrenmandan sonra gösteriyoruz, burada iletişim yok diye. Tadic de bunu yapabilen önemli oyunculardan biri. Ajax'ta da yapabilirdu. Çok önemli, kaliteli bir oyuncu. 34 yaşında bir oyuncu ama herkese örnek davranıyor. Çok iyi bir organizasyonumuz var.''

REKLAM "ELİMİZDE İDEAL 11'İMİZ VAR" ''Çıkmaya yakın bir ideal 11'imiz var elimizde. Mevcut kadroyla çalışmalarımız devam ediyor. Ufak takviyelerle daha iyi takım olacağız. Ama mevcut kadromuzla da her rakiple oynayabileceğimizi, kazanabileceğimizi düşünüyorum. Şu anda yaptığımız bizim, elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde maçlara hazırlamak.''

"FUTBOLCULARLA ARKADAŞ GİBİYİM" ''İnsanın insana olan saygısı olması lazım. Çok yüksek egolu bir insan değilim. Futbolcularla arkadaş gibiyim. Açık ve net konuşurum. Kim oynayacak, kim oynamayacak açık konuşurum. Kimseye karşı kinci, önyargılı değilim. Bütün oyuncularımız benim için değerli. Hepsine aynı mesafedeyim. Hepsiyle sohbet ederim. Açık ve net olduğumuz için birbirimizi daha net anlıyoruz. Antrenmanlar güzel geçiyor, tempolu geçiyor. Mutlu olduklarını görebiliyorum.''

"BATSHUAYI'NİN MUTSUZ OLDUĞUNU SANMIYORUM" ''Bazı oyuncular iyi çalışıyor. Sonuçta 11 kişi sahaya çıkıyor. Herkes sırasını bekleyecek. Batshuayi'nin mutsuz olduğunu sanmıyorum. Çok pozitif bir çocuk. Konuştuk, çok mutlu. Elinden gelenin her şeyini yapacağını düşünüyorum. Batshuayi oyun planımızda var. Başka kulüplerle adının geçmesi olumlu ama bizim bırakacağız diye şu anda bir düşüncemiz yok. Ama çok önemli bir teklif gelirse, kulüp politikasına göre oturur konuşuruz''

REKLAM "DZEKO'NUN FİZİKSEL DURUMU ÇOK İYİ" ''Edin Dzeko'nun fiziksel durumu şu anda iyi. Bu tarz oyuncular biraz geç form tutar. Şu anda o seviyeye doğru yavaş yavaş geliyor. Yüzde 70-80 şu anda.'' "OKAN BURUK'A OLMASI GEREKEN BİR CEVAP VERDİM" ''Okan Buruk konusunda ben geçmişin peşinde değilim. Önüme bakıyorum. Olması gereken bir cevap verdim. Aslında ona da başarılar diledim. Bunlara gerek yok, biz işimize bakalım.''

"BUNDAN SONRA KAĞITTAN OKUMAM" ''Önümüze iki kağıt alıyoruz basın toplantılarında. Gelecek sorulara karşı unutmamak adına, atlamamak için, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için notlar alıyoruz. Bazı şeyleri kaçırabiliyoruz, bununla karşılaşmamak için böyle bir şey oldu. Bundan sonra da kolay kolay kağıttan okumam. Öyle bir şey söz konusu değil. Bundan sonra da kağıttan okumamaya gayret edeceğim.''

"YÖNETİM TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR" ''Transferi soracağınızı biliyordum. Şu anda başkanımız ve yönetimi çalışmaları yürütüyor. İsim söylemem doğru olmaz. Yanlış bir cümle zarar verebilir. Bitmeden konuşmak doğru olmaz. Başkanımız ve yönetim, çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Fred konusu, başka oyuncular, bunlarla ilgili başkan ve yönetim çalışmalara devam ediyor. İsim söylemem doğru olmaz. Mevki de söylemem doğru olmaz. Oyuncularımız her şeyi takip ediyor, etkilenebilirler. Birkaç oyuncu daha transfer edebiliriz. Başkan ve yönetim çalışmaları sürdürüyor.''

"ALLAH'IN İZNİYLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ" ''Bu sene ligin geçen seneye göre daha zorlu geçeceğini düşünüyorum. Herkes kadrosunu güçlendiriyor. Bu sene bu puan ortalamasının düşebileceğini düşünüyorum. Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız. Bunu hissediyorum. Taraftarımız da bunu hissetsinler ve bize destek versinler. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonlukla, kupalarla onları mutlu etmek, onları onurlandırmak istiyoruz."