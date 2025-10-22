Fenerbahçe- Stuttgart maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan temsilcimizin 3 puanı bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Alman temsilcisi karşısında ev sahibi avantajını kullanıp sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Peki, Fenerbahçe- Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe- Stuttgart maçı hangi kanalda? İşte Fenerbahçe- Stuttgart maçı tarihi ve maç saati...