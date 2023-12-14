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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında bu akşam Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle sahasında karşılaşacak. Fenerbahçe, galip gelmesi durumunda gruptan çıkacak. Peki Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.12.2023 - 09:57 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:57
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        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında bugün Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle sahasında karşılaşacak.

        • 2

          Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak müsabakayı, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrevin yardımcılıklarını ise Goce Petreski ve Ante Culjak yapacak. Karşılaşma EXXEN platformundan yayınlanacak.

        • 3

          GALİP GELİRSE TURLAYACAK

          UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemeler ve grup maçlarında bu sezon boy gösterdiği ilk 9 maçta rakiplerini mağlup eden Fenerbahçe, son 2 mücadelesinden ise mağlup ayrıldı. Grupta 9 puanı bulunan sarı-lacivertli takım, önce Bulgaristan deplasmanında Ludogorets'e 2-0, ardından Danimarka'da Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak grupta üçüncü sıraya geriledi.

        • 4

          İlk iki sırada bulunan Nordsjaelland ve Ludogorets, Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak.

          Ludogorets-Nordsjaelland mücadelesinin berabere bitmesi durumunda Fenerbahçe, alacağı galibiyetle grubu lider olarak da tamamlayabilecek.

        • 5

          OLASI BERABERLİK DURUMU

          Sarı-lacivertli takım, rakibi karşısında olası beraberlikte ise grup ikinciliği için Ludogorets'in Nordsjaelland'e yenilmesini bekleyecek.

          Ligde 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Spartak Trnava ise bu sezon Avrupa'daki son maçına Kadıköy'de çıkacak.

          Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Trnava deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönmüştü.

        • 6

          FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

          Fenerbahçe, Spartak Trnava mücadelesinde sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc, forma giyemeyecek.

          Bir süredir takımla birlikte çalışan ancak maç eksikleri bulunan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'la ilgili son kararı ise teknik ekip verecek. İsmail Kartal ve yardımcıları, bu oyuncuların form durumlarının yeterli olması halinde iki oyuncuyu maç kadrosuna dahil edebilir.

        • 7

          İŞTE İSMAİL KARTAL'IN 11'İ

        • 8

          Livakovic

        • 9

          Osayi Samuel

        • 10

          Jayden Oosterwolde

        • 11

          Djiku

        • 12

          Ferdi Kadıoğlu

        • 13

          İsmail Yüksek

        • 14

          Fred

        • 15

          Sebastian Szymanski

        • 16

          İrfan Can Kahveci

        • 17

          Dusan Tadic

        • 18

          Edin Dzeko

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