Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda oyuncular, daha sonra pas çalıştı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.