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Fenerbahçe, Sevilla maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Sevilla ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Giriş: 13.03.2023 - 14:06 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe, Sevilla maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA

Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Sevilla ile 16 Mart Perşembe günü yapacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda oyuncular, daha sonra pas çalıştı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

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