Fenerbahçe Sebastian Szymanski'yi kadrosuna kattı
Süper Lig devi Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, bir süre önce İstanbul'a getirdiği Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski'yi kadrosuna kattı.
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Fenerbahçe'de transfer şov sürüyor... Kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken sarı-lacivertliler, Dinamo Moskova'nın Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'yi renklerine bağladı. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
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Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Feyenoord'da 40 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 10 kez fileleri sarsarken 7 de gol pası verdi.
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Asıl mevkisi 10 numara olan Szymanski, merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.
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Yıldız oyuncu, geçen sezon Feyenoord'un Hollanda Ligi şampiyonu olmasında büyük pay sahibi oldu.
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5. TRANSFER
Fenerbahçe, Szymanski ile birlikte bu sezonki 5. transferini gerçekleştirdi.
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Sarı-lacivertliler daha önce Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku ve Umut Nayir'i kadrosuna katmıştı.