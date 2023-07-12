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        Fenerbahçe Sebastian Szymanski'yi kadrosuna kattı

        Süper Lig devi Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, bir süre önce İstanbul'a getirdiği Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski'yi kadrosuna kattı.

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 19:21
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          Fenerbahçe'de transfer şov sürüyor... Kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken sarı-lacivertliler, Dinamo Moskova'nın Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'yi renklerine bağladı. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

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          Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Feyenoord'da 40 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 10 kez fileleri sarsarken 7 de gol pası verdi. 

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          Asıl mevkisi 10 numara olan Szymanski, merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. 

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          Yıldız oyuncu, geçen sezon Feyenoord'un Hollanda Ligi şampiyonu olmasında büyük pay sahibi oldu. 

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          5. TRANSFER 

          Fenerbahçe, Szymanski ile birlikte bu sezonki 5. transferini gerçekleştirdi. 

           

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          Sarı-lacivertliler daha önce Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku ve Umut Nayir'i kadrosuna katmıştı.

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