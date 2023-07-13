Fenerbahçe Samatta ile yollarını ayırdı!
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, beklenen performansı sergileyemeyen Mbwana Samatta'nın sözleşmesini feshetti. Tanzanyalı forvetin yeni durağı ise belli oldu.
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Fenerbahçe, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Mbwana ile yollarını ayırdı.
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Sarı-lacivertliler, Tanzanyalı forvetin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
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YENİ TAKIMI PAOK
30 yaşındaki futbolcunun yeni takımı da belli oldu. Yunanistan ekiplerinden PAOK ile anlaşan Mbwana Samatta, sağlık kontrolü ve resmi sözleşme imzalamak üzere Yunanistan'a gitti.
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Fenerbahçe'nin 2021 yazında 6 milyon euro bosnervis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Samatta, sarı-lacivertli takımda sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı.
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Samatta, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta sadece 6 gol kaydetti.
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Son iki sezondur sırasıyla Belçika ekipleri Royal Antwerp ve Genk'e kiralanan tecrübeli futbolcu, bu sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.