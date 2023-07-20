Fenerbahçe rotasını Ekambi'ye çevirdi!
Crystal Palace ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Wilfried Zaha, Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sıralarında yer alıyordu. Fildişili futbolcunun uzun süredir karar verememesinden dolayı Fenerbahçe, B planına geçmeye karar verdi. Sarı-lacivertliler rotasını Karl Toko Ekambi'ye çevirdi. İşte detaylar...
- 1
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe kadrosuna birçok ismi kattı.
- 2
Son olarak Dusan Tadic'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler hücum hattına bir takviye daha yapmak istiyor.
- 3
Uzun süredir Zaha ismiyle meşgul olan Fenerbahçe yönetimi 30 yaşındaki futbolcunun alternatiflerini de belirledi.
-
- 4
Sarı lacivertliler, gündemine Karl Toko Ekambi'yi aldı.
- 5
Kamerunlu oyuncunun, Lyon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
- 6
Geçtiğimiz sezonunun ikinci yarısını Rennes'de kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcu, 19 maçta 5 gol 2 asist üretti.
-
- 7
Wilfried Zaha’nın vereceği karar doğrultusunda, Ekambi'nin durumu da netlik kazanacak.