Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Jesus'un ilk 11'i... UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? FB maçı canlı izle

Fenerbahçe, Rennes'e konuk olacak

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında bu akşam Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçlar sonunda aynı puanda bulunan rakibini mağlup ederek, grubu lider bitirme yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor. Peki Rennes - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

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