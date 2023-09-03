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        Fenerbahçe Petrol Ofisi: 5 - Hakkarigücü Spor: 0 MAÇ SONUCU

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda Hakkarigücü Spor'u 5-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 01:00 Güncelleme: 03.09.2023 - 01:00
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        Fenerbahçe Petrol Ofisi çok farklı
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        Hakkarigücü Spor, ligin 2. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk etti.

        Merzan Futbol Sahası'ndaki karşılaşmaya kentteki sporseverler ilgi gösterdi.

        İki takım oyuncularının İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce hazırlanan ve üzerinde "Çocuklarımız İçin Geleceğimiz İçin Uyuma" yazan pankartla sahaya çıktığı maçın ilk yarısını Fenerbahçe, Zenatha Coleman'ın golüyle 1-0 önde kapattı.

        İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, Alice Kusi ve Zeynep Kerimoğlu'nun kaydettiği 2'şer golle maçı 5-0 kazanarak puanını 6 yükseltti, Hakkarigücü Spor ise 3 puanda kaldı.

        Maçı Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da izledi.

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