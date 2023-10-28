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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Pendikspor maçına hazır - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Pendikspor maçına hazır

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 20:22 Güncelleme: 28.10.2023 - 20:22
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        Fenerbahçe, Pendikspor'a hazır
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        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

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        Ardından 3 gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapmanın ardından idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

        Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girdi.

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