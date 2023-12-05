Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Potsdam'ı ağırlıyor
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında yarın Almanya temsilcisi Potsdam'ı konuk edecek.
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe Opet, C Grubu'ndaki 4. maçında yarın akşam Alman ekibi Potsdam ile karşı karşıya gelecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Mücadeleyi Romanya Voleybol Federasyonundan Benone Visan ve Fransa Voleybol Federasyonundan Fabrice Collados yönetecek.
Fenerbahçe Opet, grupta oynadığı 3 maçtan da 3-0'lık galibiyetle ayrılarak lider durumda bulunuyor.
Potsdam ise Grot Budowlani'yi deplasmanda 3-0, Calcit Kamnik'i de yine dış sahada 3-2 yendi. Alman ekibi, evinde oynadığı mücadelede Fenerbahçe Opet'e 3-0 kaybetmişti.