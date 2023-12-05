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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Potsdam'ı ağırlıyor - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Potsdam'ı ağırlıyor

        Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında yarın Almanya temsilcisi Potsdam'ı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:26 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:26
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        Fenerbahçe Opet 4'te 4 peşinde!
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        Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe Opet, C Grubu'ndaki 4. maçında yarın akşam Alman ekibi Potsdam ile karşı karşıya gelecek.

        Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

        Mücadeleyi Romanya Voleybol Federasyonundan Benone Visan ve Fransa Voleybol Federasyonundan Fabrice Collados yönetecek.

        Fenerbahçe Opet, grupta oynadığı 3 maçtan da 3-0'lık galibiyetle ayrılarak lider durumda bulunuyor.

        Potsdam ise Grot Budowlani'yi deplasmanda 3-0, Calcit Kamnik'i de yine dış sahada 3-2 yendi. Alman ekibi, evinde oynadığı mücadelede Fenerbahçe Opet'e 3-0 kaybetmişti.

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