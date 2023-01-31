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Fenerbahçe Onur Bulut transferinde mutlu sona yakın!

Ara transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe, ismi Beşiktaş ve Trabzonspor'la da anılan Kayserisporlu Onur Bulut'un transferini bitirdi. Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Giriş: 31.01.2023 - 21:32 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Onur Bulut transferinde mutlu sona yakın!
AA

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Onur Bulut için Fenerbahçe yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiklerini, Thiam transferinden kalan borç ve artı bir bonservis ücreti karşılığında anlaştıklarını belirtti.

Bulut'un sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı ekipte yer alacağını vurgulayan Koç, "Onur'un menajerleri şu anda Fenerbahçe ile görüşme halinde. Menajerler anlaşırsa transfer gerçekleşecek." dedi.

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