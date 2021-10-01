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Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe Olympiakos maçı yorumu: Boş basın toplantılarını bırak ve...

Fenerbahçe - Olympiakos maçı yazar yorumları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Olympiakos'a evinde 3-0 mağlup oldu. Avrupa'daki ilk yenilgisini alan sarı-lacivertliler haftayı da 1 puanla tamamladı. Spor yazarları, Fenerbahçe - Olympiakos maçını kaleme aldı

01.10.2021 - 10:05 | Güncelleme: FUTBOL

  • GÜNTEKİN ONAY: ZAAFLARA CEZAYI KESTİLER

    Fenerbahçe bu sezon yenik duruma düştüğü ikinci maçı da kaybetti. Başakşehir’den sonra Olympiakos maçı da gol atmadan mağlubiyetle sonuçlandı. Bu durum tesadüf değil. Fenerbahçe, yüksek efor ve tempo gerektiren; iki ceza alanı arasında topun çok fazla gidip geldiği bir futbol oynuyor. Bu sistemde kenarlarda oynayan Ferdi ve Samuel’e taşıyamayacakları kadar büyük yük biniyor.

     

  • Mert hakan çok gayretli ve çalışkan. Rakip ceza sahasına hücuma destek için de sık sık gidiyor ancak kaybedilen toplarda da bu kez Luiz Gustavo yalnız kalıyor. Bu ikilinin kötü görünmelerinin nedeni çok geniş bir alanı kontrol etmek zorunda kalmalarından kaynaklanıyor. Süper Lig’de bu tip zaaflara ceza kesebilecek kalitede takım ve oyuncu az. Ancak Olympiakos’ta Tiquinho ve Camara, kalite ve hızlarıyla Fenerbahçe’yi hemen her atakta zor durumlara düşürdü.

  • Dün gece Szalai, transfer olduğundan beri en kötü maçını çıkarttı. rossi’nin varlığı hissedilmedi. Enner Valencia, Olympiakos savunmasını zorlamaya çalıştı ancak o da tek başına kaldı ve etkili olamadı. Altay, kurtarışlarıyla takımını ayakta tutmaya çalışsa da O da bir yere kadar direnebildi. Pereira’nın Olympiakos’u iyi tanıdığını düşünmüştük ancak kaptan Bouchalakis’ e hiç tedbir almadı ve kaptan takımını orta alanda hiç rahatsız edilmeden bir maestro gibi yönetti. Enseyi karartmaya gerek yok. Fenerbahçe, Antwerp maçlarından en az bir 4 puan çıkartıp grupta iddiasını sürdürecektir. (HÜRRİYET)

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    Dengede başlayıp dengede giden maçın ilk yarısında tabelayı Szalai'nin baskıda kaybettiği top belirledi. Bu gol, planı kontra atak olan Olympiakos'u iyice topun arkasında ve kendi sahasında bıraktı. Fenerbahçe yerleşik savunmayı topa tempo vererek ve defanslarıyla orta sahaları arasına dip paslarla bozabilirdi. Bunu da yapamayınca, topa sahip ancak etkisiz bir takıma dönüştü. Buna rağmen devrenin sonunda Rossi ile gol fırsatı yakaladı. Bu pozisyon ikinci devre Fenerbahçeli futbolcuların neyi yapması gerektiğini gösteren örnek ataktı.

  • İyi oynadığımız dakikalarda gelen gol, takımın odağını da dağıttı. Defansta yakın oynamadıkları Olympiakoslu futbolcular da cezayı kesti. Fenerbahçe'nin savunmada diş gösteren takımlara karşı topu kullanma becerisini geliştirmeli ki, zaafları görünür olmaktan çıksın! Gerçekçi olmak gerekirse, maçın basın toplantısındaki "Avrupa Ligi Şampiyonu olacağız" dememi mi bekliyorsunuz? Biz gelişen bir takımız" sözünün ne kadar doğru olduğunu gösteren bir maç oldu. Fenerbahçe gruptaki fırsatlar kovalarken gelişmeye odaklanmalı. (AKŞAM)

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