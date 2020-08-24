Sarı-lacivertlilerin Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarına açıklamada bulunan Thiam, "Burada olduğum için çok mutluyum. Yeni geldim, şu an itibarıyla önemli bir kamp geçirmekteyiz. Birbirimizi tanımak adına kamp ortamı çok önemli. İyi bir şekilde hazırlanıp ligde bunun artılarını göreceğimize inanıyorum." diye konuştu.
Hücum hattında her pozisyonda oynayabildiğini ve teknik direktör Erol Bulut'un kendisine nerede şans verirse elinden gelenin en iyisini ortaya koyacağını anlatan Senegalli futbolcu, şöyle devam etti:
"Buraya gelmeden önce Sow ile konuştum, bana başarılar diledi ve dua ettiğini söyledi. Burada onun gibi iyi işler çıkarmak istiyorum. Takımıma katkıda bulunmak istiyorum. En büyük hedefim takımıma yardımcı olmak ve hedefe giden yolda maksimumu ortaya koymak olacaktır."
Takımın ortaya koyduğu performansın, oynadığı pozisyondan daha önemli olacağına değinen Thiam, "Bugüne kadar çok pozisyonda oynadım. Sol tarafta, ikinci forvet, sağ kanatta oynadım. Önemli olan nokta hocanın bana nerede ihtiyacı olduğu. Beni nerede gördüğü. Ben her yerde oynama hazırım, göreve hazır olmak benim için çok daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Erol Bulut ile oynayacağı pozisyon konusunda konuşmadıklarını vurgulayan 27 yaşındaki oyuncu, şunları aktardı:
"Hocamız benim farklı pozisyonlarda oynadığımı biliyor. Zamanı geldiğinde bu tip konuları oturup konuşacağız. Takım olarak neyi daha iyi yapabildiğimizi görmüş olacağız. Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübün beni istediğini duyduğumda çok mutlu oldum. Eşim bana ısrarla gitmem gerektiğini söyledi. Hazırlık maçı oynadık, orada arkadaşlarımı tanıma fırsatı buldum. İleride neler olacağını Allah daha iyi biliyor, ben burada olduğum sürece en iyisini sergilemeye çalışacağım."
Maçtan önce herhangi bir uğuru olmadığını ve sadece kendisi ve takımı adına dua ettiğini dile getiren Thiam, şunları kaydetti:
"Genç yaşlarda önemli kulüplerde oynadım. Bu takımlardan çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Ben şu ana bakan ve anı yaşayan bir insanım. Hedefim şu an yapabileceklerime odaklanmak. Çok farklı sistemlerde oynadım, 4-3-3, 4-3-2-1 ve 4-2-3-1. Örnek aldığım futbolcu olarak Cristiano Ronaldo'yu takip ediyorum. Süper Lig, fiziksel güce dayalı. Çok temas oluyor fakat bu iyi bir ritim ve tempo oluşturuyor. Bu tür maçları oynamak ve kazanmak kolay olmuyor. Her takım birbirini yenebiliyor. Biz kendi açımızdan her zaman hazır olmak durumundayız."
Mame Thiam, sözlerini şöyle tamamladı:
" Fenerbahçe her zaman büyük bir takımdır. Geçen sene de öyleydi, bu sene de öyle. Her zaman şampiyonluk şansı var. Fenerbahçe'nin şampiyon olmak adına kapasitesi var. Bu kapasiteyi ortaya koyup taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."
Thiam, toplantının ardından sarı-lacivertli formayla basın mensuplarına poz verdi.
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