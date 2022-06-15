Portekizli futbolcu Bruma 3 Eylül 2013 tarihinde Galatasaray'a 10 milyon Euro karşılığında transfer oldu. 20 numaralı formayı giyen Bruma Galatasaray- Antalyaspor lig maçında ilk defa Galatasaray forması giydi. Bruma 2013-2014 sezonunda Gaziantepspor'a yarım sezonluk olarak kiralandı.



Galatasaray'ın ilk döneminde oldukça başarılı bir sezon geçiren Bruma 2014-2015 sezonunda da Galatasaray ile sözleşme yeniledi. Kamp döneminde performansını yükselten Bruma ikinci sezon Galatasaray'daki ilk golünü Çaykur Rizespor'a karşı kaydetti.