Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek büyüyü bozdu... Alınan bu sonucun ardından zirvenin 8 puan gerisinde bulunan ve 20 yıl sonra kalesi düşen Fenerbahçe'de teknik direktör tartışmaları alevlendi.

YANAL'IN TERCİHLERİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan düşüşte teknik direktör Ersun Yanal'ın kadro tercihleri de tartışma konusu oldu. Yanal'ın stoperde ısrar ettiği orta saha oyuncusu Jailson, son iki iç saha maçında 3 penaltıya sebebiyet verdi. Tolga Ciğerci'yi sol kanatta görevlendiren ve taraftarın bu konuda tepkisini alan Yanal, derbiye 9 ay sonra ligde ilk 11 şansı bulan Tolgay Arslan'la başladı. Savunma ve orta saha tercihleriyle eleştirileri üzerine çeken Yanal'ı derbiden sonra taraftarlar da istifaya davet etti.

TARAFTAR TARTIŞIYOR! YENİ TEKNİK DİREKTÖR...

Ersun Yanal ile yolların ayrılması halinde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Sosyal medyada Erol Bulut, Alex de Souza, Jorge Jesus ve Abdullah Avcı olmak üzere birçok isim tartışılırken, Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul son gelişmeleri aktardı. Şu an için görevinin başında bulunan Ersun Yanal'ın ayrılması gündemde olmamasına rağmen, yeni sezonda takımın başına Erol Bulut'un geçmesi en kuvvetli aday olarak gözüküyor.