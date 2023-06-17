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Fenerbahçe'nin teknik direktör adayından flaş sözler! "Hayırlısı olsun"

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un, yeni teknik direktörün Türk olacağını açıklamasının ardından gözler adaylara çevrildi. Sarı-lacivertlilerde 5 yerli teknik adamın ismi ön plana çıkarken, Fenerbahçe'nin gündemindeki hocadan flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş: 17.06.2023 - 17:17 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yeni teknik direktör konusunda önemli ipuçları verdi. Koç, Fenerbahçe'nin başın bir Türk teknik adamın getirileceğini açıkladı.

  • Ali Koç konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik.

  • Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Bir sürü isim atılıyor, siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz. Sosyal medyada tepkiler yağıyor. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız."

  • Ali Koç'un bu açıklamaları sonrası gözler adaylara çevrildi. Sarı-lacivertlilerde bu gelişme sonrası 5 hocanın ismi ön plana çıktı.

  • Daha önce Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, Trabzonspor'un yıllar süren şampiyonluk hasretine son veren Abdullah Avcı, geçen sezon oynattığı futbolla takdir toplayan İsmail Kartal, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapan Aykut Kocaman ve kulübün eski kaptanı Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında.

  • Yaşanan gelişme sonrası teknik direktör adaylarından İsmail Kartal, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın ve Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler:

  • İSMAİL KARTAL: BENİMLE TEMASA GEÇİLMEDİ

    "Eşimle beraber Başkan Ali Koç’un konuşmalarını izledim. Benimle şu ana kadar temasa geçilmedi. Ancak önümüzdeki günler ne gösterir, bilemiyorum."

  • AYKUT KOCAMAN: HABERİM YOK

    Aykut Kocaman ise, Ali Koç'un açıklamaları sonrası isminin Fenerbahçe ile anılması hakkında, "Gelişmelerden haberim yok" diye konuştu. 

  • SERGEN YALÇIN: TEKLİF ALMADIM

    Sergen Yalçın ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe’den herhangi bir teklif almadım. Kendileriyle bir görüşmemiz olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

  • VOLKAN DEMİREL: HAYIRLISI OLSUN

    "Hiçbir şey söyleyemem şu anda. Hayırlısı olsun."

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