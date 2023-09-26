Fenerbahçe'nin sarı meleğiydi! Seda Tokatlıoğlu'nun son hali ortaya çıktı!

Voleybol kariyerine İller Bankası'nda başlayan Seda Tokatlıoğlu, 2003 Avrupa Şampiyonası'nda Türk millî takımıyla gümüş madalya kazandı. 1986 doğumlu olan başarılı voleybolcu, 2005 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2009 yılında Avrupa Konfederasyon Kupası'nda "en skorer" oyuncu ödülünü kazanan Seda, 172 kez milli takım forması giymiştir. Bir dönemin idol isimlerinden olan isim 2014-2015 sezonunda Çin'in Beijing BAW takımına, 2015-2016 sezonunda Vakıfbank'a transfer olmuştur.