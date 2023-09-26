Fenerbahçe'nin sarı meleğiydi! Seda Tokatlıoğlu'nun son hali ortaya çıktı!
Bir dönemin efsane sporcuları arasında yer aalan ve Fenerbahçe Bayan Voleybol Takımı'nın eski kaptanı Seda Tokatlıoğlu, yıllar sonra son haliyle gündem oldu. Tokatlıoğlu'nun değişimini görenler gözlerine inanamadı! İşte Seda Tokatlıoğlu'nun son hali...
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Bir dönemin efsane voleybolcuları arasında yer alan ve Fenerbahçe Spor Klübün'de kaptanlık yapan Seda Tokatlıoğlu Aslanyürek, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. Başarılarıyla göz doldurmuş olan voleybolcunun değişimini görenler övgü dolu yorumlar yaptı.
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Seda Tokatlıoğlu, 2014 yılında Fenerbahçe Bayan Voleybol Takımı staff'ında da görev yapan Turgay Aslanyürek ile nikah masasına oturmuştu. Aslanyürek şimdilerde, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda kondisyoner olarak görev alıyor.
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Voleybol kariyerine İller Bankası'nda başlayan Seda Tokatlıoğlu, 2003 Avrupa Şampiyonası'nda Türk millî takımıyla gümüş madalya kazandı. 1986 doğumlu olan başarılı voleybolcu, 2005 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2009 yılında Avrupa Konfederasyon Kupası'nda "en skorer" oyuncu ödülünü kazanan Seda, 172 kez milli takım forması giymiştir. Bir dönemin idol isimlerinden olan isim 2014-2015 sezonunda Çin'in Beijing BAW takımına, 2015-2016 sezonunda Vakıfbank'a transfer olmuştur.
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SEDA TOKATLIOĞLU BAŞARILARI
2003 Avrupa Şampiyonası-Gümüş Madalya
2005 Akdeniz Oyunları-Altın Madalya
2009 Avrupa Konfederasyon Kupası-En skorer oyuncu (Fenerbahçe Acıbadem ile)
2009 Avrupa Konfederasyon Kupası-Bronz Madalya
2008-2009 Türkiye Ligi Şampiyonluğu (Fenerbahçe Acıbadem ile)
2008-2009 Türkiye Ligi Şampiyonası-En değerli oyuncu
2009 Akdeniz Oyunları-Gümüş Madalya
2009 Avrupa Ligi-Gümüş Madalya
2009 2010 Süper Kupa-Altın Madalya (Fenerbahçe Acıbadem ile)
2009 2010 Indesit Şampiyonlar Ligi-Gümüş Madalya (Fenerbahçe Acıbadem ile)
2010 Türkiye Kupası-Altın Madalya (Fenerbahçe Acıbadem ile)
2010 Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
2012 Voleybol Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu
2012 Voleybol Dünya Kulüpler Üçüncülüğü
2016 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi İkinciliği, Vakıfbank SK
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İşte Seda Tokatlıoğlu'nun son hali...
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