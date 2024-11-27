Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag

SASCHA STEGEMANN DÜDÜK ÇALACAK

Slavia Prag ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann düdük çalacak. Stegemann'ın yardımcılıklarını Marco Achmüller ile Christof Günsch yapacak. Maçın 4. hakemi ise Florian Badstübner olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Benjamin Brand oturacak. AVAR'da ise Tobias Reichel eşlik edecek.

Brand geçtiğimiz sezonun 33. haftasında Fenerbahçe'nin, Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada VAR hakemi olarak görev yaptı.