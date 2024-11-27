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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçında 28 Kasım Perşembe günü (yarın) deplasmanda Çekya takımı Slavia Prag ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 3 sezon sonra Slavia Prag'a rakip olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:10 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:10
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak. Avrupa Ligi'nde sarı-lacivertliler, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puanla 21. sırada bulunuyor. Prag ekibi ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puan topladı ve 23. sırada yer alıyor.

        • 2

          Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

        • 3

          SLAVIA PRAG İLE 3. RANDEVU

          Fenerbahçe ile Slavia Prag 3. kez karşılaşacak. İki ekip 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşti. Kadıköy'de oynanan ilk maçı 3-2 kazanan Çekya ekibi, rövanşta da aynı skorla galip gelerek tur atlayan taraf oldu.

        • 4

          AVRUPA'DA 279. MAÇ

          Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 278 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 110 galibiyet alırken, 58 maçta da berabere kaldı. 110 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 379 kez havalandırırken, kalesinde ise 397 gol gördü.

        • 5

          AVRUPA LİGİ'NDE 141. MAÇ

          Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda 141. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 140 mücadelede 61 galibiyet, 35 beraberlik ve 44 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 196 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 177 gol gördü.

        • 6

          ÇEKYA TAKIMLARI İLE 15. KEZ

          Fenerbahçe, bugüne kadar Çekya ekipleriyle 14 müsabaka oynadı. Sarı-lacivertliler en fazla maçı Sparta Prag'a karşı yaptı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda her iki maçı da kaybeden sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında oynadığı 2 maçta ise sahadan galibiyetle ayrıldı. Kanarya, Bohemians Prag ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleşirken, Sigma Olomouc ile de UEFA Kupası'nda oynadı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda Viktoria Plzen ile 3. turda eşleşmiş ve rakibini elemeyi başarmıştı. Sarı-lacivertliler son olarak ise Slovacko ile UEFA Avrupa Ligi elemelerinde eşleşti ve rakibini eleyerek tur atladı. Kanarya, Çekya temsilcilerine karşı 5 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 7 kez de mağlup oldu.

        • 7

          SLAVIA PRAG NAMAĞLUP LİDER

          Teknik direktörlüğünü Jindrich Trpisovsky'nin yaptığı Slavia Prag, Çekya liginde namağlup liderlik koltuğunda yer alıyor. Son lig maçında sahadan 4-0 galip ayrılan kırmızı-beyazlı ekip oynadığı 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlikle 41 puan topladı. Rakip filelere 37 gol gönderen Prag ekibi kalesinde sadece 5 gol gördü. Takımın forvet oyuncuları Tomas Chory ve Mojmir Chytil, ligde 6'şar gol kaydetti.

        • 8

          BECAO CEZALI

          Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Avrupa Ligi'nde tüm maçlarda forma giyerken, 11'de çıktığı 3 maçta da sarı kart gördü. Becao, son olarak AZ Alkmaar mücadelesinde gördüğü kart sonrası cezalı duruma düştü. 28 yaşındaki futbolcu yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

        • 9

          SASCHA STEGEMANN DÜDÜK ÇALACAK

          Slavia Prag ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann düdük çalacak. Stegemann'ın yardımcılıklarını Marco Achmüller ile Christof Günsch yapacak. Maçın 4. hakemi ise Florian Badstübner olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Benjamin Brand oturacak. AVAR'da ise Tobias Reichel eşlik edecek.

          Brand geçtiğimiz sezonun 33. haftasında Fenerbahçe'nin, Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada VAR hakemi olarak görev yaptı.

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