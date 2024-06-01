Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        102
        Fenerbahçe
        FB
        99
        Trabzonspor
        TS
        67
        Rams Başakşehir
        İBFK
        61
        Kasımpaşa
        KSM
        56
        Beşiktaş
        BJK
        56
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        52
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        49
        Gaziantep FK
        GFK
        44
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        40
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Nuno Campos: Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel - Fenerbahçe Haberleri

        Nuno Campos: Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel

        Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek futbol dünyasını salladı. Kupa koleksiyoncusu olan Portekizli teknik direktörü, hem vatandaşı hem de meslektaşı olan Nuno Campos, Habertürk'e değerlendirdi. Campos, Mourinho'nun büyüleyici bir teknik adam olduğunu belirterek "Mourinho'nun gelişiyle Fenerbahçe artık şampiyonluğa çok daha yakın. O bu tür ortamları sever. Mourinho taraftarları cezbediyor ve oyuncuları kendi ismiyle Fenerbahçe'ye transfer olmaya ikna edebilecek. Maçlar artık iki devre değil, dört devre olacak ve maç öncesi basın toplantısıyla başlayıp maç sonrası basın toplantısıyla sona erecek. Oyuncuları baştan sona onun için her şeylerini veriyor" ifadelerini kullandı

        Giriş: 01.06.2024 - 14:29 Güncelleme: 01.06.2024 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Portekizli Jose Mourinho ile görüşmelere başladığını açıkladı.

        Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Haberi Görüntüle

        NUNO CAMPOS, HABERTÜRK'E DEĞERLENDİRDİ

        Fenerbahçe'nin Jose Mourinho hamlesi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Avrupa'da spor gazetelerinin manşetlerini Portekizli teknik direktör süsledi. Mourinho için "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor" yorumları yapılırken, Habertürk Spor, Jose Mourinho'yu hem vatandaşı hem de meslektaşı Nuno Campos'a sordu. Uzun yıllar Roma'da Fonseca ile çalışan şu an ise Meksika ekiplerinden Toluca'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Campos, Fenerbahçe & Mourinho birlikteliğini yorumladı:

        "MOU BU TÜR ORTAMLARI SEVER"

        "Mourinho'nun gelişiyle Fenerbahçe artık şampiyonluğa çok daha yakın. O bu tür ortamları sever. Fenerbahçe 10 yıldır lig şampiyonu olamadı, tıpkı Chelsea'nin 50 yıldır İngiltere şampiyonu olamaması ve Inter'in 50 yıldır Avrupa şampiyonu olamaması gibi. Real Madrid'de rekor puanla şampiyon oldu, Chelsea'ye döndü ve tekrar kazandı ve Manchester United'da Alex Ferguson'dan sonra en çok kupa kazanan teknik direktör oldu. Tüm bu nedenlerden dolayı Fenerbahçe'nin seçimi mükemmel ve inanıyorum ki önümüzdeki sezon kupa kazanacaklar.

        REKLAM
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        Haberi Görüntüle

        "MAÇLAR ONUNLA 2 DEVRE DEĞİL, 4 DEVRE OYNANACAK!"

        Türkiye ligi muhtemelen daha önce hiç sahip olmadığı bir medya varlığına sahip olacak. Mourinho taraftarları cezbediyor ve oyuncuları kendi ismiyle Fenerbahçe'ye transfer olmaya ikna edebilecek. Maçlar artık iki devre değil, dört devre olacak ve maç öncesi basın toplantısıyla başlayıp maç sonrası basın toplantısıyla sona erecek. Mourinho, bir profesyonel olarak yeteneklerinin yanı sıra oyunu çevreleyen her şeye hakimiyeti nedeniyle de büyüleyici bir teknik direktör.

        "OYUNCULAR ONUN İÇİN HER ŞEYİNİ VERECEK"

        Mourinho her türlü ortama uyum sağlayabiliyor. Çalıştırdığı farklı takımlarda da gösterdiği gibi; oyuncuların özelliklerini göz önünde bulundurarak her takımdan en iyi verimi nasıl alacağını biliyor. Mourinho'nun takımlarında vurgulanmayı hak eden bir şey var: oyuncuları baştan sona onun için her şeylerini veriyor.

        "İKİ MOURINHO'YU AYIRMAK ZORUNDAYIZ"

        Mourinho'yu teknik direktör Mourinho'dan ayırmak zorundayız. İlki, hem kişisel hem de profesyonel olarak çevresindeki herkesi önemseyen, bizim gibi bir insan. Mourinho futbolda ise net bir hedefi olan bir kişilik yaratıyor: Temsil ettiği kulübün çıkarlarını savunmak ve kazanmak!

        REKLAM
        Dünyada manşetler Mourinho!
        Haberi Görüntüle

        KUPA KOLEKSİYONCUSU

        Kariyerinde Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi üst düzey takımları çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam, kazandığı başarılarla adını futbol tarihine yazdırdı.

        Tam bir kupa koleksiyoncusu olan Mourinho, birer kez Inter ve Porto ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Porto ile UEFA Kupası, Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi, Roma ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı.

        Tecrübeli teknik adam, Chelsea ile 3 Premier Lig, Inter ile 2 İtalya Ligi, Real Madrid'in başında 1 İspanya Ligi, Porto ile 2 Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı.

        Birer kez İngiltere Kupası, İspanya Kupası, İtalya Kupası ve Portekiz Kupası kazanan Mourinho, 4 kez İngiltere Lig Kupası, 2 kez İngiltere Süper Kupası, birer kez İspanya Süper Kupası, İtalya Süper Kupası ve Portekiz Süper Kupası'nı kaldırdı.

        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Trump'a borsada 'sus payı' şoku
        Trump'a borsada 'sus payı' şoku
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        Kara yoluyla ulaşılamıyor! Kalıntılar arasında eşsiz deneyim
        Kara yoluyla ulaşılamıyor! Kalıntılar arasında eşsiz deneyim
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Razvan olumsuz bitti!
        Razvan olumsuz bitti!
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Habertürk Anasayfa