Fenerbahçe'nin Krunic ısrarı sürüyor
İsmi Fenerbahçe ile anılan Rade Krunic hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Calcio Mercato'ya göre; Bosna Hersekli oyuncu, kış transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olmaya hazırlanıyor
- 1
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen ve özellikle yaz transfer döneminde ismi Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile anılan Rade Krunic hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
- 2
Calcio Mercato'da yer alan habere göre Krunic, kış transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olmaya hazırlanıyor.
- 3
Oyuncunun son dönemlerde takımdaki etkisinin düştüğü ve ilk 11'deki yerini kaybettiğine değinilen haberde, Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli oyuncuyu kadrosuna katmak için halen istekli olduğu ve ocak ayında tekrar hamle yapacağı ifade edildi.
-
- 4
2019/20 sezonunun başında Empoli'den Milan'a transfer olan orta saha oyuncusu, kırmızı siyahlı forma ile çıktığı 139 maçta 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
- 5
Krunic bu sezon ise ligde 10 maça çıktı ve toplamda 686 dakika oyunda kaldı.