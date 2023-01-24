SORU: 90+8'de Ümraniyespor'un iptal edilen ikinci golünde karar doğru mu?

Lale Orta: "İyi ki VAR, var" dediğimiz anlardan oldu. Net bir çekilme var. Hakem görse daha iyi olurdu. VAR'ın çağırması doğru.

Deniz Çoban: Niye hakem bu kadar açık çekmeyi görmedi? Herhalde aşağıya bakıyordu, yukarıyı görmedi. VAR'ın olması çok kritikti. VAR monitörünü gelecek sene karşıya amalıyız. Hakemler, VAR'a gidemiyor. TFF bunlara kart çıkacağını söyledi ama çıkmıyor. MHK de atamalarda işin tadını kaçırdı. Ümraniyespor kupada elendi, Abdulkadir Bitigen o maçın VAR hakemiydi ve penaltıya Ümraniye tepki gösterdi. Yine Ümraniye maçına verdiler!

Bülent Yıldırım: Maçın hakemi bu faulü nasıl görmüyor? Batshuayi sinirleniyor ama eliyle 'Yeter artık' diye itiyor, vurmuyor. O yüzden Batshuayi'ye bir kart gerekmez. Orta hakem bu pozisyonu yakalamalıydı. VAR'ı zora itti.