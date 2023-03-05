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Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Sevilla ulusal liginde farklı yenildi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan İspanya'nın Sevilla takımı, ulusal liginde deplasmanda oynadığı maçta Atletico Madrid'e 6-1 yenildi.

Giriş: 05.03.2023 - 01:10 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Sevilla ulusal liginde farklı yenildi
AA

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında yapılan maçta Sevilla, ezeli rakibi Atletico Madrid'e deplasmanda farklı mağlup olup gelecek hafta evinde Fenerbahçe'ye karşı oynayacağı maç öncesinde moral kaybetti.

Karşılaşmada Atletico'nun gollerini Memphis Depay (Dk. 23 ve Dk. 26), Antoine Griezmann (Dk. 53), Yannick Carrasco (Dk. 69) ve Alvaro Morata (Dk. 76 ve Dk. 90+2) kaydetti.

Sevilla'nın tek golü 39. dakikada Youssef En-Nesyri'den gelirken, Endülüs takımı 74. dakikada Ivan Rakitic'in ayağından penaltı kaçırdı.

Sevilla'da Alassane Gueye 80. dakikada kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Kulüp tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve ligde kalma mücadelesi veren Sevilla, 25 puanla 16. sırada bulunuyor.

Bu sezon en farklı galibiyetini alan Atletico Madrid ise 45 puanla 3. sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe 9 Mart'ta TSİ 23.00'de deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak.

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