Fenerbahçe'nin Anderlecht 11'i netleşiyor!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, mücadele öncesi ilk 11'ini netleştiriyor.
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Fenerbahçe, Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turu rövanş maçında Anderlecht’e konuk olacak.
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İlk maçı 3-0 kazanan sarı lacivertliler, Belçika'dan da iyi bir sonuçla dönerek adını son 16 takım arasına yazdırmayı amaçlıyor.
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Teknik direktör Jose Mourinho, zorlu mücadelede sahaya süreceği 11'i netleştirmeye başladı.
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Fenerbahçe'de kaleyi İrfan Can Eğribayat koruyacak.
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Tecrübeli çalıştırıcı üçlü savunmada Yusuf Akçiçek, Sofyan Amrabat ve Milan Skriniar’ı oynatmayı düşünüyor.
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Sağ kanatta Osayi Samuel, sol kanatta ise Filip Kostic görev yapacak.
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Orta saha kurgusunun ise Fred, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci'den oluşması bekleniyor.
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Sarı lacivertlilerde ileri uçta ise Anderson Talisca ile birlikte Edin Dzeko forma giyecek.