01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe’de sezon başında teknik heyetin raporu doğrultusunda başka kulüplere kiralık olarak gönderilen futbolcuların performansı göz dolduruyor. Sarı-lacivertli ekipten Çaykur Rizespor’a gönderilen Barış Alıcı, Çankırı ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında 2 gol 1 asistlik performans gösterirken, yine aynı takımda forma giyen bir başka isim Oğuz Kağan Güçtekin ise 1 asistlik katkıda bulundu ve 90 dakika sahada kaldı.
İstanbulspor’da forma giyen Allahyar Sayyadmanesh ise Tepecikspor karşısında oynanan Türkiye Kupası müsabakasında 120 dakika sahada kalarak takımı adına 1 gol kaydetti. Erzurumspor’a kiralanan ve sarı-lacivertlilerin sezon öncesi hazırlık dönemi maçlarında forma şansı bulan Cebrail Akbulut ise Ziraat Türkiye Kupası maçında Bodrumspor karşısında 90 dakika süre buldu. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen ve bu sezon başında Alman ekibi FC Nürnberg’e kiralanan Michael Frey ise Almanya Kupası müsabakasında 120 dakika forma giydi. Bu müsabakada takımını uzatmalara taşıyan golü atan Frey, penaltılarda da takımı adına 1 gol kaydetti.
Fenerbahçe’den kiralık olarak gönderilen futbolcular son haftalarda etkili performans gösterirken kulüp tarafından da sıkı bir şekilde takip ediliyor. Sarı-lacivertlilerin eski idari menajeri Onur Başar, futbolcuları yerinde takip ederek teknik heyete düzenli olarak bir rapor sunuyor.
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