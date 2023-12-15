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Süper Lig´in 17. haftasında lider Fenerbahçe, 20 Aralık Çarşamba günü saat 17:00'de Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sürdü, bireysel çalışmalarla da tamamlandı. Dün oynanan Spartak Trnava karşılaşmasında ilk 11´de görev alan oyuncular ise antrenmanı salonda yapılan rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.