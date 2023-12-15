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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Kayserispor maçı için antrenmanlarına başladı

        Fenerbahçe, Süper Lig´in 17'nci haftasında 20 Aralık Çarşamba günü Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 14:40 Güncelleme: 15.12.2023 - 14:40
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        Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi
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        Süper Lig´in 17. haftasında lider Fenerbahçe, 20 Aralık Çarşamba günü saat 17:00'de Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

        Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

        Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sürdü, bireysel çalışmalarla da tamamlandı. Dün oynanan Spartak Trnava karşılaşmasında ilk 11´de görev alan oyuncular ise antrenmanı salonda yapılan rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

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