Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yukatel Kayserispor'u konuk ediyor.

FENERBAHÇE:Berke, Nazım, Szalai, Min Jae, Osayi, Ferdi, Ozan, Crespo, Mert, Valencia, Berisha

YEDEKLER: Ertuğrul, Serdar Aiz, Serdar Dursun, Sosa, Rossi, Pelkas, Arda Güler, Tisserand, Çağtay, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Mane, Emrah, Bertolacci, Mustafa

YEDEKLER: Abdulkadir, Majid, Arif, Yasir, Ramazan, Kemen, Attamah, Hayrullah, Cardoso, İlhan

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

SAAT: 20.30

HAKEM: Arda Kardeşler

STAT: Ülker

YAYIN: A Spor

Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Bu sezon ligde zirve yarışından oldukça uzak kalan ve gözünü kupaya çeviren sarı-lacivertliler, rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı planlıyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son olarak Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.

FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek.

MAÇA SAATLER KALA ÜÇ FUTBOLCU KADRODAN ÇIKARILDI

Kayserispor'da 3 futbolcu, maça saatler kala kadrodan çıkarıldı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sarı-kırmızılı takımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan forvet Emre Demir ve orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo ile ağır gribal enfeksiyon geçiren kaleci Silviu Lung, müsabakada forma giyemeyecek.