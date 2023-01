Arda Güler’in daha fazla süre alması artık kaçınılmaz oldu. Jesus, inadından vazgeçerse bundan sonraki maçlarda Arda’yı izleyebileceğiz. Her yönüyle hazır olduğu bir gerçek. Genç oyuncu sahada kaldığı her dakika gerçekten keyif veriyor. Kenarda oynatılmasına rağmen, verilen görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Santrfor arkasında oynatılsa, gol attırma rekoru kırabilir! Bir başka yetenekli isim ise Ferdi. Her maç daha iyi bir performans gösteriyor. Takımın top taşıyan en önemli oyuncusu. Savunma, forvet fark etmiyor. Topu ayağından almak çok zor. Attırdığı gol, tam olarak adrese teslim terimini doğruladı. Gecenin yıldızı ise elbette Valencia’ydı. Attığı 4 golle rekora imza atarken, tarihe de geçti. Vuruşları iyi olduğu gibi, fırsatçılığını da kullanıyor. Mücadeleden kaçmıyor. Arda-Ferdi-Valencia üçlüsü her zaman, her maçta skoru değiştirecek oyuncular. Fenerbahçe bu üçlüye sahip olduğu için şanslı.