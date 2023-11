Fenerbahçe - Karagümrük maçı hakem yorumları: Penaltı var mı yok mu?

CRESPO'NUN MÜDAHALESİ

SORU: 10. dakikada Crespo'nun topa müdahalesindeki ihlalde sarı kart çıkar mı?

Bülent Yıldırım: Doğru zamanda taktiksel bir elle oynama. Karagümrük hücuma çıkacaktı. Net bir sarı kart.

Deniz Çoban: Rakibin atağını kesmek için yaptı, sarı kart.

Bahattin Duran: Sarı kart olmalıydı.

Fırat Aydınus: Her itme, her basma, her çekme, her elle oynama kart gerekmez ama bu pozisyonda sarı kartın tüm şartları var. Açık ve net bir sarı kart. Tüm kriterleri içerisinde barındıran bir sarı kart.