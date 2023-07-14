Fenerbahçe, Juventus'un efsane ismine teklif yaptı
Fenerbahçe'den son dakika gelişmesi... Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin Juventus'un efsane ismi Leonardo Bonucci'ye talip olduğunu yazdı. İşte detaylar
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İtalya Serie A'da Juventus'tan ayrılması beklenen Leonardo Bonucci'ye Fenerbahçe talip oldu.
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Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Juventus'un efsane isimlerinden olan Bonucc gelecek sezon kadroda düşünülmezken, sözleşmesinin bitimine bir yıl kala oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verildi.
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36 yaşındaki stoper oyuncusu kendine yeni bir kulüp aramak için çalışmalara başlarken, Fenerbahçe'nin de oyuncuya transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.
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Bonucci'nin ise bu teklifi ailesinin İtalya'dan ayrılmak istememesi nedeniyle reddetti. Yıldız oyuncuya talip olan bir diğer ekip ise Lazio.
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İtalyan ekibinin hocası Maurizio Sarri'nin yakından tanıdığı oyuncu için olumlu rapor sunduğu belirtilirken, transfer yakın zamanda tamamlanabilir.
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Bu sezon Juventus ile 16 lig maçına çıkan Bonucci takımına 1 gollük katkı sağladı.
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