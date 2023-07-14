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        Fenerbahçe, Juventus'un efsane ismine teklif yaptı

        Fenerbahçe'den son dakika gelişmesi... Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin Juventus'un efsane ismi Leonardo Bonucci'ye talip olduğunu yazdı. İşte detaylar

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 10:48
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          İtalya Serie A'da Juventus'tan ayrılması beklenen Leonardo Bonucci'ye Fenerbahçe talip oldu.

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          Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Juventus'un efsane isimlerinden olan Bonucc gelecek sezon kadroda düşünülmezken, sözleşmesinin bitimine bir yıl kala oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verildi.

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          36 yaşındaki stoper oyuncusu kendine yeni bir kulüp aramak için çalışmalara başlarken, Fenerbahçe'nin de oyuncuya transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.

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          Bonucci'nin ise bu teklifi ailesinin İtalya'dan ayrılmak istememesi nedeniyle reddetti. Yıldız oyuncuya talip olan bir diğer ekip ise Lazio. 

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          İtalyan ekibinin hocası Maurizio Sarri'nin yakından tanıdığı oyuncu için olumlu rapor sunduğu belirtilirken, transfer yakın zamanda tamamlanabilir.

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          Bu sezon Juventus ile 16 lig maçına çıkan Bonucci takımına 1 gollük katkı sağladı.

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