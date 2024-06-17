Fenerbahçe ile anılıyordu! Hojbjerg'in menajerinden transfer açıklaması

"AMACI VE PROJESİ OLAN BİR KULÜBÜN PARÇASI OLACAK"

Gelecek sezon Hojbjerg'in transfer durumuyla ilgili konuşan Puccinelli, "Onun gibi bir oyuncu kesinlikle büyük amaçları ve projeleri olan bir kulübün parçası olacaktır çünkü Hojbjerg sadece güçlü bir oyuncu değil, aynı zamanda her yıl önemli şeyler için savaşmak üzere yaratılmış bir karaktere sahip... Zamanında Conte ve Mourinho gibi teknik direktörlerle çalıştığında harika sezonlar geçirerek bunu kanıtladı." ifadelerini kullandı.