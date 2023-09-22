Fenerbahçe gol sayısında rekor kırdı!
Son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Danimarka'nın Nordsjaelland takımını 3-1 yenen Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Bu sezon resmi maçlarda 11'de 11 yapan sarı-lacivertliler, gol sayısında rekor kırdı.
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2023-2024 sezonuna teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde giren sarı-lacivertliler, transferde çok önemli isimleri kadrosuna dahil etti. Hücum bölgesini Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi yıldız oyuncularla takviye eden Fenerbahçe, neredeyse her pozisyona yaptığı transferlerle gücüne güç kattı.
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Kartal yönetiminde yeni transferlerinden büyük katkı alan sarı-lacivertliler, kadrosundaki isimlerin formunu artırmasıyla da önemli bir çıkış yakaladı. Bu sezon oynadığı 7 Avrupa ve 4 lig maçının tamamını kazanan Kartal'ın öğrencileri, gol yollarında çok önemli bir performans ortaya koydu.
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Bu sezon çıktığı 11 resmi müsabakada 32 gol atmayı başaran Fenerbahçe, ilk 11 resmi maçlar itibarıyla 1994-1995 sezonundaki 31 gollük rekoru kırmayı başardı.
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1994-1995'İ GERİDE BIRAKTI
Fenerbahçe, ilk 11 resmi maç dikkate alındığında en yüksek gol sayısına 1994-1995 sezonunda ulaşırken, yaklaşık 30 yıl sonra bu rekoru geride bırakmayı bildi.
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Söz konusu sezona Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası maçlarıyla başlayan Fenerbahçe, Galatasaray'ı 4-3, Beşiktaş'ı ise 3-1 yendi. Ardından UEFA Kupası'nda (UEFA Avrupa Ligi) Azerbaycan'ın Turan Tovuz takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, ilk maçı 5-0, ikinci maçı ise 2-0 geçti.
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Fenerbahçe, söz konusu başlangıçta ligde ise sırasıyla Zeytinburnuspor'u 4-1, MKE Ankaragücü'nü 2-1, Denizlispor'u 3-2, Kocaelispor'u 5-1 ve Adana Demirspor'u 3-0 yenerken, Vanspor'a 1-0 yenildi.
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Sarı-lacivertliler, 11 maç içine denk gelen diğer Avrupa mücadelesinde ise Fransa'nın Cannes takımına 4-0 mağlup oldu.
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Bahsi geçen maçlarda kalesinde 15 gol gören Fenerbahçe, rakip fileleri ise 31 kez havalandırdı.
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JESUS, 26 GOLDE KALMIŞTI
Fenerbahçe, son dönemde gol yollarında en etkili başlangıcını geçen sene elde etmesine karşın, rekorun 5 gol gerisinde kaldı.
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Söz konusu sezona teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde giren sarı-lacivertliler, gol yollarındaki performansıyla dikkati çekti.
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Kamuoyunda gol rekoru kırabileceği konuşulan Jesus'un takımı, ilk 11 haftada 26 gol kaydetti.
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MAÇ BAŞINA 2,9 GOL
Fenerbahçe, bu sezon şu ana dek oynadığı maçlarda 2,9 gol ortalamasına ulaştı.
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Avrupa arenasında bu sezon 7 maça çıkan ve rakip fileleri 24 kez havalandıran sarı-lacivertliler, bu kulvarda 3,4'lük bir gol ortalaması yakaladı.
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Fenerbahçe, ligde ise 4 maçta attığı 8 golle 2 ortalama elde etti.
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GOLLERDE YENİ TRANSFERLERİN KATKISI BÜYÜK
Fenerbahçe'nin bu sezon transfer ettiği isimler, gol yollarında önemli katkı sağladı.
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Sarı-lacivertlilerde kaydedilen 32 golün 17'si yeni transferlerden gelirken, 15 gol kadrodaki mevcut oyuncular tarafından atıldı.
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Yeni transferlerden Edin Dzeko 6 golle zirvede yer alırken, Sebastian Szymanski 5, Dusan Tadic 4, Ryan Kent ve Rodrigo Becao da 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.