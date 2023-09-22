Fenerbahçe gol sayısında rekor kırdı!

2023-2024 sezonuna teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde giren sarı-lacivertliler, transferde çok önemli isimleri kadrosuna dahil etti. Hücum bölgesini Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi yıldız oyuncularla takviye eden Fenerbahçe, neredeyse her pozisyona yaptığı transferlerle gücüne güç kattı.