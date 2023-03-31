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Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Beşiktaş derbisi öncesi TRT Spor'a konuştu. "HEYECANIMIZ VE GÜVENİMİZ ÇOK BÜYÜK" Kızılhan, "Pazar günü çok önemli bir maç, derbi maçı. Tüm Türkiye'nin gözü bu maçta olacak. Hem heyecanımız hem güvenimiz çok büyük. Futbolda tabii ki inişler, çıkışlar, istenmeyen sonuçlar olabiliyor. İlk günden bu yana takımımıza ve hocamıza güvenimiz, inancımız sonsuz. Büyük taraftarımızın itici gücüyle, desteğiyle hedefimize 1 adım daha yaklaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"EMİN ADIMLARLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ" "Büyük takımlar için derbiler bambaşka bir yer oluyor" diyen Kızılhan, "Taraftarlarımız da bizi hiçbir zaman yalnız bırakıyor. Bu maça da ilgi çok büyük. Bu maç bizim için çok önemli, bundan sonra her maç final. Emin adımlarla yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Sevilla maçının ilk dakikalarında olduğu gibi tek ses, tek yürek, omuz omuza, hep beraber bu maçı kazanıp ilerleyeceğiz inşallah" değerlendirmesinde bulundu.

"HAKEMLERE ÇOK BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR" Burak Kızılhan son olarak, "Hakemler konusunda bir parantez açmak istiyorum. Tüm Türkiye'nin gözü bu maçta olacak. Her iki takım için çok önemli müsabaka. Her maç bir final. Hakemlere de çok büyük görev düşüyor. Oyunun sahada kalması adına, adil kararlar verilmesi adına ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına inanıyoruz. 2 sene önce Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesinde benzer açıklamalar, algı operasyonlarına maruz kalmıştık. Geçen hafta bu konuyu hatırlatmıştık. Bugün de benzer şekilde aynı olayın 2023 versiyonunu görmüş olduk. Biz oyunun sahada kalması gerektiğine inanıyoruz. Son günlerde, son aylarda Adana Demirspor ve Alanyaspor maçlarını unutmadık. Tüm camiamızın öfkesi, siniri hala akıllarda. Sadece müsabakanın konuşulduğu bir maç olmasını diliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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