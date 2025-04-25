Fenerbahçe Gaziantep FK'ya hazır!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Giriş: 25.04.2025 - 19:35 Güncelleme: 25.04.2025 - 19:35
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla noktaladı.
Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bu akşam Gaziantep’e hareket edecek.
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