Sayıştay'ın kamuoyuna bomba gibi düşen 2020 yılı denetim raporlarından spor dünyası da nasibini aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı içir düzenlenen raporda bakanlığa ait stadyumlarda düzenlenen futbol müsabakalarının bilet satışlarından elde edilen hâsılattan alınması gereken yüzde 7 oranındaki Bakanlık payının ve Şükrü Saraçoğlu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi ve Vodafone Arena stadyumlarında müsabaka gerçekleştiren kulüplerin, kira sözleşmeleri uyarınca saha içi, dışı ve scor-board reklamlarından elde ettikleri gelirler üzerinden alınması gereken payların tespit, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin yapılmadığı tespit edildi.

3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’nun 14’üncü maddesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gelirlerinin neler olduğu belirtilerek spor müsabakalarından alınacak paylar da Bakanlığın gelirleri arasında sayılıyor. Kanunun 16’ncı maddesinde ise müsabakalardan elde edilen hasılatın dağıtımına ilişkin düzenlemeye yer verilmiş ve hâsılatın dağıtımına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmış. Bu maddeye dayanılarak çıkarılan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sportif Müsabaka ve Gösteri Hasılatının Dağıtımına Dair Yönetmelik’in 7, 8 ve 9’uncu maddelerindeki düzenlemelerde müsabaka hasılatlarından alınacak Bakanlık payı yüzde 7 olarak belirlenmiş. Ayrıca Şükrü Saraçoğlu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi ve Vodafone Arena stadyumlarının kiracısı durumunda olan kulüplerle imzalanan sözleşme gereğince, bu kulüplerin saha içi, dışı ve scor-board reklamlarından elde edecekleri gelirlerden yüzde 10 oranında payı Bakanlık hesabına yatırması gerekiyor.

KİRALARIN ÜÇTE BİRİ TOPLANAMADI

Sayıştay tarafından yapılan incelemede, Spor Toto Süper Lig kulüplerine kiralanan stadyumlardan 2020 yılı içinde toplam 19.8 milyon TL kira ücreti tahsil edilmesi gerekirken, tahsil edilen veya tahakkuk ettirilen tutarın 6.4 milyon TL olduğu görüldü. Ayrıca, söz konusu alacakların tahakkuk kayıtlarının yapılmamasından dolayı, tahsil edilen alacakların hangi kira alacağına mahsuben yapıldığı da bilinmiyor.

İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARINDA USÜLSÜZLÜK

Sayıştay'ın Gençlik ve Spor Bakanlığı raporunda ayrıca Konya’da 5. İslami Dayanışma Oyunları düzenlenmesi sırasında 100 adet havuzun şartlar oluşmadığı halde pazarlık usülü ile yapılıp bakanlığın zarara uğratıldığı belirtiliyor. Pazarlık usülünün deprem, sel gibi ancak zorunlu hallerde yapıldığına dikkat çekilen raporda "Konya’da 5. İslami Dayanışma Oyunları önceden öngörülemeyen olay ve ivedilik kapsamında değerlendirilemez. Zira bu oyunların, kamu idaresinin iradesinden bağımsız olarak ortaya çıkan ve objektif kriterlere göre öngörülemez nitelikte olan olaylarla bir ilgisi bulunmamaktadır. Oyunların düzenleneceği tarih yıllar öncesinden bilinmekte ve bu kapsamda yapılacak işler yatırım programlarında da yer almaktadır. Zira idarenin görevi gereği önceden öngörmesi gereken 100 adet Prefabrik Üstü Açık Havuz Yapım İşi ihalesinin de, sadece aciliyet gerekçesi ile 21/b kapsamında değerlendirilerek ihale edilmesi mümkün görülememektedir" deniliyor.

YÜZDE 70 YERİNE YÜZDE 97

Sayıştay şartlar oluşmadığı halde açık ihale yerine pazarlık usulü ile ihale yapılmasının kamuyu nasıl zarara uğrattığını ise şu örnek ile ortaya koyuyor : "2020 yılı EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) gerçekleşme sonuçlarına göre yapılan 15 açık ihale usulü ile yapılan ihalede, ihale/sözleşme bedelinin yaklaşık maliyete oranının ortalaması %70,6 iken (2020 yılı içinde ihalesi yapılarak sonuç ilanı yayımlanmış EKAP kayıtları 11.06.2021 itibarıyla), 25 pazarlık usulü ihalede bu oran %97,4’dür."

ÖĞRENCİ YURTLARI KULLANIMA ELVERİŞLİ DEĞİL UYARISI

Raporda dikkat çeken bir nokta da bakanlığın öğrenci yurdu olarak kullandığı binaların kullanıma elverişli olmadığı halde kiralanmaya devam ettiği tespiti. Raporda konuya ilişkin "Bakanlık tarafından geçmiş yıllarda kiralanan konut veya işyeri niteliğindeki bazı binaların, öğrenci yurdu olarak kullanımı uygun olmadığı halde, kira sözleşmelerinin feshedilmediği ve bazı sözleşmelerin süresinin uzatıldığı görülmüştür" denilerek vahim durum gözler önüne seriliyor.

Sayıştay tarafından yapılan fiili ve fiziki incelemelerde; konut veya işyeri olarak planlanan ve yapılan binaların yurt binası olarak kullanıldığı, ancak binalarda mevzuatın gerektirdiği fiziki ve teknik değişikliklerin yapılmadığı görüldü. Bunların yanı sıra, binaların genelinde yangın söndürme ve algılama sistemleri, havalandırma sistemleri, asansör nitelikleri, altyapı sistemleri, yemekhane kapasiteleri, engelli kullanım alanları, ortak kullanım alanlarının kapasitesi ve niteliğinde asgari şartların sağlanamadığı ifade edildi. Sayıştay, deprem, yangın ve imar mevzuatlarının gerektirdiği teknik asgari koşulların sağlanamadığı yurt binalarında öğrenci barındırılmasının telafi edilemeyecek zararlara yol açabileceği uyarısında bulundu.