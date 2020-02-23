23 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'de bu akşam Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek. Tüm dünyanın gözünün olacağı bu derbiye sayılı saatler kala iki takım da son hazırlıklarını yapıyor. Samandıra ve Florya'daki gelişmeleri anbean aktarıyoruz...
15. 38 | Galatasaray, taraftarlarının Ülker Stadı'na doğru yola çıktığını video ile paylaştı.
15.35 | Fenerbahçe sahaya çubuklu forma, beyaz şort ve beyaz konç ile çıkacağını duyurdu.
15.19 | Galatasaray taraftarı, maç için Ülker Stadı'na doğru hareket ediyor.
14.45 | Kadıköy'de deplasman tribününde olacak Galatasaray taraftarı, Türk Telekom Stadı'nda toplandı ve yola çıkmaya hazırlanıyor.
14.30 | Galatasaray bu akşam sahaya parçalı forma, siyah şort ve siyah konç ile sahaya çıkacağını açıkladı. Sarı-kırmızılıların file bekçisi ise yeşil forma giyecek.
"ÖNCE DURDUR SONRA VUR"
Ligdeki son 6 maçını kazanarak rakibinin 4 puan önüne geçen Galatasaray, derbiye temkinli başlayacak. Fatih Terim oyuncularıyla yaptığı toplantılarda 'Önce durdur sonra vur' anlayışını anlatırken öğrencilerinden sakin kalmalarını, tahriklere kapılmamalarını istedi. Bugünkü derbinin kazananına her maç olduğu gibi 3 puan verildiğini hatırlatan teknik direktör oyuncularının üzerindeki baskıyı almaya çalıştığını ve bireysel hatalardan uzak durmalarını istedi.
"ANAHTAR: ERKEN GOL"
Son haftalardaki kayıplarla şampiyonluk yarışının gerisine düşen Fenerbahçe'de ise Ersun Yanal ve futbolcular, bu mücadeleyle birlikte taraftarına kendilerini affettirerek şampiyonluk yarışında yeniden umutlanmak istiyor. Tüm hafta boyunca yönetim kademesi dahil Samandıra'da seferberlik ilan edilirken hem yöneticiler hem de teknik direktör Ersun Yanal, futbolculara olan güvenlerini iletti. Derbiye baskılı başlamak isteyen sarı-lacivertliler, erken buldukları golün ardından oyunun kontrolünü ele geçirmeyi planlıyor.
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